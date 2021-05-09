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воскресенье, 09 мая 2021 14:20

Жена Лещенко похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве

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Жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, выложила фото и видео в соцсети, хвастаясь, как она выступает в московском клубе Mutabor.

Видео с выступления в Москве она опубликовала в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Публикация от NASTIA (@nastia.dj)

Отметим, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольское в столице РФ 8-9 мая.

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Публикация от HOROVOD (@horovod.night)

Жена Лещенко должна была стать частью ивента HOROVOD, у которого достаточно интересные правила.

  Правила ивента HOROVOD. Фото: censor.net/ua
Правила ивента HOROVOD. Фото: censor.net/ua

Цензор.НЕТ
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