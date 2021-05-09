Жена Лещенко похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве

Жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, выложила фото и видео в соцсети, хвастаясь, как она выступает в московском клубе Mutabor.
Видео с выступления в Москве она опубликовала в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.
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Отметим, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольское в столице РФ 8-9 мая.
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Жена Лещенко должна была стать частью ивента HOROVOD, у которого достаточно интересные правила.
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