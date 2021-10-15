Зеленскому показали "Новую деревню"

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Президент Владимир Зеленский осмотрел проект "Новая деревня" в Шульгинський территориальной общине в Луганской области.

Проект начали в июне 2021, осенью его запустили, сообщает ОП.

"Новая деревня" включает Центр предоставления административных услуг, отделение "Новой почты", аптечный пункт, отделение полиции, магазин продовольственных товаров, сквер и детские площадки.

В Шульгинце открыли первый в Украине Центр культурных услуг для общества на замену старому сельскому клубу. На его базе открыли библиотеку, зоны для тренингов и семинаров, зону с IT- и робототехникой, внутренний и внешний кинотеатры.

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что запланировали реализацию таких проектов в 11 сельских общинах Луганской области, 21 общине Донецкой области, 38 - на Херсонщине. Впоследствии они появятся по всей Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября 2021 года посетит Великобританию. Во время визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.