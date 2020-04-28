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вторник, 28 апреля 2020 10:33

Зеленского просят передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ – петиция

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Зеленского просят передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ – петиция
Киево-Печерскую лавру просят передать ПЦУ. Фото: сайт Киево-Печерской лавры

Необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов набрала электронная петиция на сайте президента Владимира Зеленского, в которой его просят прекратить использование Киево-Печерской лавры Русской православной церковью в Украине.

Зеленскому предлагают расторгнуть договор аренды и передать храм ПЦУ, пишет "Інтерфакс-Україна".

"Киево-Печерская лавра тысячу лет является одной из величайших святынь украинского народа. Православная церковь Украины (ПЦУ) - автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. ПЦУ образовалась в результате объединения трех украинских православных церквей - УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП. Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, признанная православным миром автокефальной православной церкви на территории Украины", - написали в тексте петиции.

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15 апреля ее разместил на сайте президента Алексей Кравчук.

Автор петиции считает, что в свою очередь УПЦ (МП) не является автокефальной православной церковью на территории Украины.

"Кроме того, высокие церковные иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата были неоднократно замечены в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа", - указал он, приведя в пример в тексте около двух десятков подобных, по его мнению, фактов.

Инициатор петиции убежден, что, с учетом всего изложенного, использование Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) должны прекратить путем расторжения договора аренды и передать её ПЦУ.

В Киево-Печерской лавре все священники, в том числе и настоятель, заразились коронавирусом. Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. В общем от 150 до 200 человек.

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