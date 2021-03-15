Зеленский за год потратит на полеты $2,45 млн - переговоры провели неконкурентным способом

Авиаперелеты президента Владимира Зеленского в 2021 году обойдутся Украине как минимум в 67520000 грн. Именно такая сумма указана в сообщении Государственного управления делами (ГУД) о намерении украсть договор с государственным авиационным предприятием "Украина" в системе ProZorro.

По нынешнему курсу гривны эта сумма эквивалентна $ 2,45 млн.

Фото: dzo.com.ua

Предметом договора является предоставление услуг по нерегулярных авиаперевозок буквенными рейсами официальных делегаций во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Общая сумма составляет 67 млн ​​529 тыс. 450 грн. В том числе осуществление авиаперевозок в пределах Украины - 11,5 млн грн, визиты президента за границу - 56 млн 29 тыс. 450 грн.

Тендер провели 10 марта неконкурентным способом путем переговорной процедуры. В условиях закупки заказчик назвал причину такой процедуры: "Отсутствие конкуренции по техническим причинам".

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"Авиационные перевозки высших должностных лиц государства выполняются в соответствии с Положением об организации, выполнения и обеспечения воздушных перевозок высших должностных лиц, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 14.03.2012 № 270. Согласно этому Положению, авиационным перевозчиком по выполнению таких рейсов определено Государственное авиационное предприятие "Украина". Во время проведения переговоров Государственное авиационное предприятие "Украина" подало документально подтвержденную информацию о соответствии квалификационным требованиям", - сообщает заказчик закупки.

В частности, согласно предоставленным документам, государственное авиационное предприятие "Украина" имеет в своем составе самолеты Ан-148-100В 115 для осуществления беспосадочных полетов дальностью до 3500 км, Ан-74ТК-300Д г/н UR-AWB для осуществления беспосадочных полетов дальностью до 2600 км, Airbus A-319-115 г/н ABA для осуществления беспосадочных полетов дальностью до 6500 км. А также вертолет Ми-8МТВ-1 р/н UR-PAB для осуществления беспосадочных полетов дальностью до 700 км.

Указанные самолеты и вертолет имеют специально оборудованные салоны и соответствующее оборудование для осуществления перевозок высших должностных лиц.

На перелеты делегаций президента Владимира Зеленского в течение 3-х кварталов 2020 Госуправления делами потратило 13,9 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua.