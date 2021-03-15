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понедельник, 15 марта 2021 15:36

Зеленский за год потратит на полеты $2,45 млн - переговоры провели неконкурентным способом
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Авиаперелеты президента Владимира Зеленского в 2021 году обойдутся Украине как минимум в 67520000 грн. Именно такая сумма указана в сообщении Государственного управления делами (ГУД) о намерении украсть договор с государственным авиационным предприятием "Украина" в системе ProZorro.

По нынешнему курсу гривны эта сумма эквивалентна $ 2,45 млн.

ГУД закупает услугу авиаперелетов Зеленского на 2021 по 67,52 млн грн
Фото: dzo.com.ua
ГУД закупает услугу авиаперелетов Зеленского на 2021 по 67,52 млн грн
ГУД закупает услугу авиаперелетов Зеленского на 2021 по 67,52 млн грн
ГУД закупает услугу авиаперелетов Зеленского на 2021 по 67,52 млн грн
ГУД закупает услугу авиаперелетов Зеленского на 2021 по 67,52 млн грн

Предметом договора является предоставление услуг по нерегулярных авиаперевозок буквенными рейсами официальных делегаций во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Общая сумма составляет 67 млн ​​529 тыс. 450 грн. В том числе осуществление авиаперевозок в пределах Украины - 11,5 млн грн, визиты президента за границу - 56 млн 29 тыс. 450 грн.

Тендер провели 10 марта неконкурентным способом путем переговорной процедуры. В условиях закупки заказчик назвал причину такой процедуры: "Отсутствие конкуренции по техническим причинам".

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"Авиационные перевозки высших должностных лиц государства выполняются в соответствии с Положением об организации, выполнения и обеспечения воздушных перевозок высших должностных лиц, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 14.03.2012 № 270. Согласно этому Положению, авиационным перевозчиком по выполнению таких рейсов определено Государственное авиационное предприятие "Украина". Во время проведения переговоров Государственное авиационное предприятие "Украина" подало документально подтвержденную информацию о соответствии квалификационным требованиям", - сообщает заказчик закупки.

В частности, согласно предоставленным документам, государственное авиационное предприятие "Украина" имеет в своем составе самолеты Ан-148-100В 115 для осуществления беспосадочных полетов дальностью до 3500 км, Ан-74ТК-300Д г/н UR-AWB для осуществления беспосадочных полетов дальностью до 2600 км, Airbus A-319-115 г/н ABA для осуществления беспосадочных полетов дальностью до 6500 км. А также вертолет Ми-8МТВ-1 р/н UR-PAB для осуществления беспосадочных полетов дальностью до 700 км.

Указанные самолеты и вертолет имеют специально оборудованные салоны и соответствующее оборудование для осуществления перевозок высших должностных лиц.

На перелеты делегаций президента Владимира Зеленского в течение 3-х кварталов 2020 Госуправления делами потратило 13,9 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua.

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