Зеленский встретился с генсеком НАТО Столтенбергом

Президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия Украины и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается, Зеленский подтвердил готовность Украины продолжить активное взаимодействие с Альянсом в рамках реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

"Президент подчеркнул важность визита Североатлантического совета НАТО в Украину, который состоится в конце октября этого года. Он выразил надежду, что этот визит будет способствовать активизации практического сотрудничества с Альянсом в развитии Вооруженных сил Украины, в частности, Военно-морских сил, а также более широкому привлечению НАТО к поддержке безопасности в регионе Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

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Также во время встречи речь шла о повышении уровня сотрудничества в модернизации ВМС Украины.

Приоритетным направлением работы президент Украины назвал и повышение уровня совместимости ВСУ с силами государств-членов НАТО, в частности, путем участия в совместных учениях и тренировках, программах военного сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.