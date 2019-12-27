Зеленский уволил главу областного управления СБУ

Начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой обл. уволили. Фото: СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Харченко с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой обл.

Об этом говорится в указе №962/2019, обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.

"Освободить Харченко Сергея Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в тексте документа.

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Харченко был назначен начальником УСБУ в Хмельницкой обл. указом пятого президента Украины Петра Порошенко 14 апреля 2016.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя управления Службы безопасности Украины в Ровенской области Андрея Тимченко.