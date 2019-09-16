Зеленский уволил 13 глав районов

Распоряжение об увольнении 13 из 14 районных государственных администраций Ивано-Франковской обл. подписал президент Владимир Зеленский.

Он уволил глав Тлумацкой, Тисменицкой, Снятинской, Рожнятовской, Рогатинской, Надворнянской, Косовской, Коломийской, Долинской, Городенковской, Галицкой, Верховинской и Богородчанской РГА.

Документ обнародован на сайте главы государства 16 сентября.

Президент также уволил главу Каховской райгосадминистрации Херсонской обл.

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Увольнения связанны с окончанием срока полномочий предыдущего президента.

Винницкая, Житомирская, Одесская и Черкасская области остались без прокуроров. 3 сентября руководителей прокуратур этих областей освободил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, сообщили в пресс-службе прокуратуры.