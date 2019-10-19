Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

Президент утвердил структуру СНБО. Фото: Agropolit

Президент Владимир Зеленский утвердил структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №764/2019 в пятницу, 18 октября, обнародовали на сайте президента.

Зеленский утвердить следующую структуру аппарата СНБО:

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- Секретарь;

- Первые заместители секретаря;

- Заместители секретаря;

- Руководитель Аппарата;

- Первый заместитель руководителя Аппарата;

- Заместители руководителя Аппарата;

- Служба секретаря;

- Служба по вопросам внешней безопасности;

- Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;

- Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;

- Служба по вопросам военной безопасности;

- Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;

- Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса;

- Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;

- Служба по вопросам экономической безопасности;

- Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;

- Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;

- Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;

- Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;

- Служба Главного ситуационного центра;

- Служба организационного обеспечения;

- Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;

- Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;

- Служба по правовым вопросам;

- Финансовая служба;

- Служба управления персоналом;

- Служба режимно-секретной работы;

- Служба координационной и административной работы.

Гендиректором директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины станет Иван Апаршин. Он победил в конкурсе на эту должность, набрав 20,04 балла.