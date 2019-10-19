Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

Президент Владимир Зеленский утвердил структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ №764/2019 в пятницу, 18 октября, обнародовали на сайте президента.
Зеленский утвердить следующую структуру аппарата СНБО:
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- Секретарь;
- Первые заместители секретаря;
- Заместители секретаря;
- Руководитель Аппарата;
- Первый заместитель руководителя Аппарата;
- Заместители руководителя Аппарата;
- Служба секретаря;
- Служба по вопросам внешней безопасности;
- Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;
- Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;
- Служба по вопросам военной безопасности;
- Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;
- Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса;
- Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;
- Служба по вопросам экономической безопасности;
- Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;
- Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;
- Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;
- Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;
- Служба Главного ситуационного центра;
- Служба организационного обеспечения;
- Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
- Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;
- Служба по правовым вопросам;
- Финансовая служба;
- Служба управления персоналом;
- Служба режимно-секретной работы;
- Служба координационной и административной работы.
Гендиректором директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины станет Иван Апаршин. Он победил в конкурсе на эту должность, набрав 20,04 балла.
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