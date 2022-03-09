Зеленский спит по 3-4 часа в сутки и постоянно на связи – ОП

У Президента Украины Владимира Зеленского мало времени на сон. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении 14 дней войны круглосуточно находится на рабочем месте.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал "Украинской правде".

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"Владимир Александрович постоянно здесь находится. Президент постоянно в центре принятия решений в Киеве на рабочем месте", - сказал Подоляк.

Советник отметил, что у президента почти нет времени на сон.

"Президент спит по 3-4 часа в сутки и постоянно на связи. Даже когда он на час может прилечь, все равно встает, берет трубку, если кто-то звонит из международных лидеров. Он все время на связи, круглосуточно проводит совещания. Спит мало - скажем так", - отметил Подоляк.

Владимир Зеленский уже не раз заявлял, что не собирается покидать столицу Украины ни при каких условиях. В Офисе президента сообщили, что могут рассмотреть нейтральный статус Украины, но переговоры должны пройти на уровне глав стран. 10 марта пройдут переговоры министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова в Турции. Кулеба назвал требования Украины, которые объявит Лаврову.