Зеленский спит по 3-4 часа в сутки и постоянно на связи – ОП

 
Ексклюзивы
1/5
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 513
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 360
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2880
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 5958
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3699
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 387
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12717
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2430
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 2295
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
18
12
9
11
5
Гуманитарный кризис в Мариуполе: дома разрушены, на улицах лежат тела (18+)
Гуманитарный кризис в Мариуполе: дома разрушены, на улицах лежат тела (18+)
Показали жуткие последствия авиаударов по жилому массиву Харькова
Показали жуткие последствия авиаударов по жилому массиву Харькова
Военную технику, на которую шли налоги граждан РФ, крушат в Украине безумными темпами
Военную технику, на которую шли налоги граждан РФ, крушат в Украине безумными темпами
РФ бомбит облэнерго, ТЭЦ и жилые дома Харьковщины: есть погибшие
РФ бомбит облэнерго, ТЭЦ и жилые дома Харьковщины: есть погибшие
Руины Ирпеня и Гостомеля показали из космоса: фото
Руины Ирпеня и Гостомеля показали из космоса: фото
Видео
Все видео
Украинцы день и ночь нас долбят - из перехваченных разговоров
Украинцы день и ночь нас долбят - из перехваченных разговоров
Роются в объедках и воруют унитазы: российские террористы массово занимаются мародерством
Роются в объедках и воруют унитазы: российские террористы массово занимаются мародерством
Ситуация на границе с Приднестровьем стабильная: Монастырский рассказал подробности
Ситуация на границе с Приднестровьем стабильная: Монастырский рассказал подробности
Возросло количество украинцев, вернувшихся из-за границы и готовых воевать
Возросло количество украинцев, вернувшихся из-за границы и готовых воевать
Россия без будущего и план Маршалла для Украины – что сказал Зеленский в видеообращении
Россия без будущего и план Маршалла для Украины – что сказал Зеленский в видеообращении
Интервью
1/5
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 6849
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3042
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 585
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1251
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2718
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 522
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
среда, 09 марта 2022 13:13

Спецтема: Война России против Украины

Зеленский спит по 3-4 часа в сутки и постоянно на связи – ОП

  Комментировать
Зеленский спит по 3-4 часа в сутки и постоянно на связи – ОП
У Президента Украины Владимира Зеленского мало времени на сон. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении 14 дней войны круглосуточно находится на рабочем месте.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал "Украинской правде".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы выстояли и вдохновили весь мир" - Зеленский о 14 дне войны

"Владимир Александрович постоянно здесь находится. Президент постоянно в центре принятия решений в Киеве на рабочем месте", - сказал Подоляк.

Советник отметил, что у президента почти нет времени на сон.

"Президент спит по 3-4 часа в сутки и постоянно на связи. Даже когда он на час может прилечь, все равно встает, берет трубку, если кто-то звонит из международных лидеров. Он все время на связи, круглосуточно проводит совещания. Спит мало - скажем так", - отметил Подоляк.

Владимир Зеленский уже не раз заявлял, что не собирается покидать столицу Украины ни при каких условиях.

В Офисе президента сообщили, что могут рассмотреть нейтральный статус Украины, но переговоры должны пройти на уровне глав стран.

10 марта пройдут переговоры министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова в Турции. Кулеба назвал требования Украины, которые объявит Лаврову.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский спит по 3-4 часа в сутки и постоянно на связи – ОП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники 1 Просмотров: 57104
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 48313
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 35926
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 25539
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 25213
Общество
С помощью чат-бота уничтожили 500 единиц вражеской техники
С помощью чат-бота уничтожили 500 единиц вражеской техники Просмотров: 198
Украинцы день и ночь нас долбят - из перехваченных разговоров
Украинцы день и ночь нас долбят - из перехваченных разговоров
 Просмотров: 720
Гуманитарный кризис в Мариуполе: дома разрушены, на улицах лежат тела (18+)
Гуманитарный кризис в Мариуполе: дома разрушены, на улицах лежат тела (18+)
18
 Просмотров: 1269
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
 Просмотров: 513
Росгвардия прибыла в Херсон для введения "своих порядков"
Росгвардия прибыла в Херсон для введения "своих порядков" Просмотров: 603
Больше всего комментируют
6
Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
3
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
2
Смерть Киреева: в ОП рассказали детали гибели участника первых переговоров
1
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Голосов: 59893
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть