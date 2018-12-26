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среда, 26 декабря 2018 01:46

Зеленский сказал, пойдет ли в президенты

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Зеленский сказал, пойдет ли в президенты
Зеленский будет баллотироваться в президенты. Фото: Politeka

Шоумен, один из основателей студии "Квартал-95" Владимир Зеленский сообщил, будет ли баллотироваться в президенты на предстоящих выборах 2019 года.

"Я об этом думаю. Очень думаю. Склоняюсь ... Рано об этом говорить", - заявил он в интервью Дмитрию Гордону и добавил на уточняющий вопрос: "Ну, я думаю, что может быть - да".

"Может быть. Действительно, я об этом очень серьезно думаю. Очень много. Я об этом много говорю с семьей. Для меня их мнение очень важно", - добавил Зеленский.

"Они очень понимают, какой я человек, понимают, насколько я крайне, остро, радикально справедлив, ко всему... Я такой человек, буду до конца стоять... и они очень переживают из-за этого моего внутреннего ощущения", - пояснил Зеленский.

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"Как минимум, я хочу выйти из этой ситуации таким, каким войду. Это важно. Я имею в виду отношение людей ко мне. ... Понятно, что у меня есть деньги, недвижимость, бизнес, но главное - кто ты, я не хочу внутренне себя потерять, хочу, чтобы меня уважали люди", - отметил шоумен.

"Поэтому я никогда не пойду ни на какие условия, чтобы потерять свою честь и достоинство, никогда", - подытожил он.

В ноябре 2018 года Зеленский впервые прокомментировал результаты соцопроса, где говорится, что он уступит президентское место лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко во втором туре. Он заявил, что решение о своем участии на выборах он оставляет на будущее.

Избирательный процесс на выборах президента Украины стартует 31 декабря.

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