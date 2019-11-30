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суббота, 30 ноября 2019 19:35

Зеленский разыскивает студентов, которых избил Беркут шесть лет назад

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Зеленский разыскивает студентов, которых избил Беркут шесть лет назад
Зеленский разыскивает студентов-участников Революции Достоинства. Фото: Prm

Президент Владимир Зеленский разыскивает студентов, которых шесть лет назад побил Беркут на Майдане.

Зеленский хочет встретиться с ними. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны", - говорится в сообщении.

Зеленский считает, что эти молодые люди были "теми романтиками, которые делают революцию". Он также отметил, что Революцию Достоинства "используют в своих целях негодяи".

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"Где они сейчас? Остались в Украине? Получили после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать в жизнь изменения? На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013", - написал президент.

30 ноября, исполняется шесть лет с тех пор, как на Майдане в Киеве бойцы "Беркута" избили студентов, вышедших на акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

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Дата
30
ноября

Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства

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