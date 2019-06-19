Зеленский прокомментировал выводы следователей по делу MH17

Зеленский поприветствовал выводы Международной следственной группы относительно катастрофы MH17. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выводы Международной следственной группы относительно катастрофы MH17.

Президент приветствует выводы следователей и надеется, что все виновные в трагедии малайзийского "Боинга" получат наказание. Об этом говорится в сообщении АП в Twitter.

"Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) относительно MH17. Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, но и все, кто виноват в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин" , - говорится в заявлении.

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Україна вітає висновки міжнародної слідчої групи (JIT) щодо #MH17. Президент України сподівається, що на лаві підсудних міжнародного трибуналу опиняться не лише ті, кому СБУ оголосила сьогодні підозру, а й усі, хто винен у зухвалому вбивстві безневинних дітей, жінок та чоловіків. — APU (@APUkraine) 19 червня 2019 р.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение подозреваемым в причастности к крушения пассажирского Boing в июле 2014-го на Донбассе. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.