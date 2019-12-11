Зеленский присвоил 847 украинским женщинам звание "Мать-героиня"

Зеленский присвоил звание "Мать-героиня". Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 847 женщин званием "Мать-героиня"

"Среди награжденных - 32 жительницы Винницкой области, 116 - Волынской, 33 - Днепропетровской, 28 - Донецкой, 26 - Житомирской, 52 - Закарпатской, 14 - Запорожской, 45 - Ивано-Франковской, 31 - Киевской. Почетное звание также получили 2 жительницы Кировоградской области, 5 - Луганской, 56 - Львовской, 14 - Николаевской, 59 - Одесской, 17 - Полтавской, 129 - Ровенской, 8 - Сумской, 28 - Тернопольской, 21 - Харьковской, 13 - Херсонской, 31 - Хмельницкой, 27 - Черкасской, 44 - Черновицкой, 15 - Черниговской и 1 - города Киева", - сообщает официальный сайт президента.

Указом № 893 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня" отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, которые создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.

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С 1 января 2008 года была учреждено единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня", в десятикратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.