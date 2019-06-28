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пятница, 28 июня 2019 15:42

Зеленский посмертно наградил Тымчука орденом

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Зеленский посмертно наградил Тымчука орденом
Дмитрия Тымчука посмертно наградили орденом "За мужество" III степени". Фото Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил народного депутата, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука государственным орденом.

Подписал указ, по которому Тимчук посмертно награжден орденом "За мужество" III степени "за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения".

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Документ опубликован на сайте Офиса президента.

19 июня погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационный сопротивление" 46-летний Дмитрий Тимчук.

С огнестрельным ранением головы его нашла жена Анна в квартире на столичном бульваре Перова. Правоохранители говорят, он чистил наградной пистолет и случайно выстрелил. Кроме версии о несчастном случае, рассматривают убийство и самоубийство.

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