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Зеленский подписал указ, который уменьшит монополию олигархов - эксперт

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Зеленский подписал указ, который уменьшит монополию олигархов - эксперт
25 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект, который запретил малым хозяйствам устанавливать солнечные батареи на земле. Могли делать это только на крышах своих домов. Однако 11 июля парламент принял новый законопроект, и вернул разрешение на наземные солнечные электростанции и гарантировал для их владельцев получение зеленого тарифа. Фото: Радио Свобода

Запрет устанавливать солнечные панели на земле для небольших хозяйств был инициирован олигархическими группировками. Хорошо, что президент отменил его.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар.

"Олигархи хотели убрать конкуренцию за "зеленый тариф" со стороны мелких домохозяйств. Они за счет солнечных батарей становятся энергонезависимыми. Но обычно каждое такое хозяйство имеет определенные излишки энергии, которые они продают в сеть по "зеленому тарифу". Это уменьшало востребованность крупных предприятий, имеющих тысячи солнечных панелей. Поэтому олигархи добились запрета устанавливать такие батареи на земле для небольших хозяйств. Могли делать это только на крышах своих домов. Это тормозило развитие этой отрасли. А именно для этого и был основан "зеленый тариф" как таковой. Очень хорошо, что президент своим указом отменил этот запрет. Это позволит уменьшить монополию крупных предприятий в сфере солнечной электроэнергии и даст толчок для развития небольших хозяйств", - объясняет эксперт.

В Европе и Соединенных Штатах практика небольших хозяйств с солнечными панелями очень распространена, отмечает он.

"Они всеми силами пытаются превратить потребителей энергии в тех, кто может производить ее. Тоже стоит проводить такую ​​политику. Это - наш путь к энергонезависимости", - добавляет Михаил Гончар.

Домашние предприятия теперь могут устанавливать солнечные электростанции мощностью до 30 кВт на земельных участках и продавать избыточную энергию в сеть по "зеленому тарифу". Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 7 августа.

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Дата
07
августа

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