Зеленский обратился к королеве Елизавете II

Королева Елизавета II празднует 95 день рождения. Фото: glavcom.ua

Владимир Зеленский поздравил британскую королеву Елизавету ІІ с 95-летием. Она правит уже 68 лет.

Приветствие Зеленский разместил в Твиттере.

"Искренние поздравления Ее Величества королеве Елизавете II, королевской семьи и британскому народу по случаю официального дня рождения королевы. Желаем крепкого здоровья, вдохновения, мира, гармонии и процветания. Пусть стратегическом партнерстве Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам", - написал Зеленский.

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По традиции, день рождения монарха в Великобритании отмечают дважды: 21 апреля, когда фактически родилась Елизавета II, и во вторую субботу июня.

2 июня 1953 на британский престол короновали 27-летнюю Елизавету II Виндзор. Церемония проходила в Вестминстерском дворце и стала первой крупной событием в Великобритании после окончания Второй мировой войны. За действом наблюдали 27 млн ​​телезрителей и 11 млн слушали репортаж по радио. Елизавета Александра Мария Виндзор стала наследницей престола в 10 лет, когда в 1936-м ее отец Георг VI унаследовал трон после отречения от власти своего брата Эдуарда VIII.