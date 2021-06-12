Зеленский обратился к королеве Елизавете II

Владимир Зеленский поздравил британскую королеву Елизавету ІІ с 95-летием. Она правит уже 68 лет.
Приветствие Зеленский разместил в Твиттере.
"Искренние поздравления Ее Величества королеве Елизавете II, королевской семьи и британскому народу по случаю официального дня рождения королевы. Желаем крепкого здоровья, вдохновения, мира, гармонии и процветания. Пусть стратегическом партнерстве Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам", - написал Зеленский.
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По традиции, день рождения монарха в Великобритании отмечают дважды: 21 апреля, когда фактически родилась Елизавета II, и во вторую субботу июня.
2 июня 1953 на британский престол короновали 27-летнюю Елизавету II Виндзор. Церемония проходила в Вестминстерском дворце и стала первой крупной событием в Великобритании после окончания Второй мировой войны. За действом наблюдали 27 млн телезрителей и 11 млн слушали репортаж по радио.
Елизавета Александра Мария Виндзор стала наследницей престола в 10 лет, когда в 1936-м ее отец Георг VI унаследовал трон после отречения от власти своего брата Эдуарда VIII.
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