"Зеленский не использует мощный антикоррупционный инструмент" - эксперт

Как Антимонопольный комитет помогает бороться с коррупцией. Фото: Тарас Подолян

Президент Владимир Зеленский не использует основное ведомство, отвечающее за конкуренцию. За примерами США и Германии, деолигархизация и демонополизация происходила именно благодаря такому, Об этом в интервью журналу "Краина" говорит экс-государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская.

"Если действительно президент будет бороться с монополиями, у олигархов будет меньше прибыли. Не смогут финансировать убыточные телеканалы, удерживать депутатские группы, платить в конвертах чиновникам. И это уменьшит уровень коррупции. В деолигархизации важная работа парламента. Законы не должны лоббировать интересы миллиардеров", - объясняет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали об отношениях Зеленского с Ахметовым

Необходимо усилить независимость и профессионализм профильных регуляторов, считает експертка.

"Нужна реформа правоохранительной и судебной систем. Большинство схем, по которым олигархи получают сверхприбыли, имеют признаки уголовных преступлений".

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С АГИЕЙ ЗАГРЕБЕЛЬСКОЙ ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

Зеленский может переизбраться на второй срок. Уже идет полноценная президентская кампания, смотрим сериал "Слуга народа" о санкциях Совета нацбезопасности и обороны. Зеленский пытается завоевать проукраинский электорат Порошенко, говорит Агия Загребельская..