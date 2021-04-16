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воскресенье, 18 апреля 2021 20:23

"Зеленский не использует мощный антикоррупционный инструмент" - эксперт

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&quot;Зеленский не использует мощный антикоррупционный инструмент&quot; - эксперт
Как Антимонопольный комитет помогает бороться с коррупцией. Фото: Тарас Подолян

Президент Владимир Зеленский не использует основное ведомство, отвечающее за конкуренцию. За примерами США и Германии, деолигархизация и демонополизация происходила именно благодаря такому, Об этом в интервью журналу "Краина" говорит экс-государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская.

"Если действительно президент будет бороться с монополиями, у олигархов будет меньше прибыли. Не смогут финансировать убыточные телеканалы, удерживать депутатские группы, платить в конвертах чиновникам. И это уменьшит уровень коррупции. В деолигархизации важная работа парламента. Законы не должны лоббировать интересы миллиардеров", - объясняет.

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Необходимо усилить независимость и профессионализм профильных регуляторов, считает експертка.

"Нужна реформа правоохранительной и судебной систем. Большинство схем, по которым олигархи получают сверхприбыли, имеют признаки уголовных преступлений".

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С АГИЕЙ ЗАГРЕБЕЛЬСКОЙ ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

Зеленский может переизбраться на второй срок. Уже идет полноценная президентская кампания, смотрим сериал "Слуга народа" о санкциях Совета нацбезопасности и обороны. Зеленский пытается завоевать проукраинский электорат Порошенко, говорит Агия Загребельская..

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