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вторник, 10 сентября 2019 21:06

Зеленский назначил заместителей руководителя ОП

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Зеленский назначил заместителей руководителя ОП
Владимир Зеленский назначил заместителей Андрея Богдана. Фото: JKL

Президент Владимир Зеленский назначил заместителей руководителя ОП Андрея Богдана.

Об этом говорится в соответствующих указах № 675/2019 и № 676/2019 от 10 сентября, которые опубликовали на сайте главы государства.

Заместителями Богдана стали адвокат Андрей Смирнов и дипломат Игорь Жовква.

Стоит отметить, что Андрей Смирнов является управляющим партнером адвокатского объединения "Смирнов и партнеры". Игорь Жовква ранее занимал должность руководителя Главного департамента внешней политики и европейской интеграции в Администрации Президента с 2014 года, возглавлял Госагентство по управлению национальными проэктами.

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10 сентября Верховная Рада приняла законопроект об импичменте президента. За него проголосовали 244 депутата из "Слуги народа" и один внефракционный депутат. Остальные 4 фракции и внефракционные проголосовали против или воздержались.

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