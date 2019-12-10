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вторник, 10 декабря 2019 16:36

"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже

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&quot;Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться&quot; - Портников о результатах переговоров в Париже
Виталий Портников: Нам нужно правительство национального единства. Надо прекратить разговоры про старых и новых политиков. Это - искусственное разделение, что ведет страну к капитуляции. Стоит делить на патриотов и коллаборационистов. фото: Gazeta.ua

Три года назад на "нормандской встрече" в Берлине обсуждали те же вопросы, что и вчера в Париже. Видим отсутствие какого-либо прогресса. Стороны просто делают вид, что конструктивный диалог существует. Зато стоит ожидать увеличения российского давления на Украину.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал публицист Виталий Портников.

Какие самые важные договоренности, идеи были озвучены во время встречи в Париже?

- Не стоит думать, что "нормандский саммит" имел какие-то конкретные результаты. Договоренности, которых будто достигли лидеры Франции, Германии, России и Украины, очень красноречиво об этом говорят. Видим отсутствие какого-либо прогресса. И это абсолютно логично, ведь две стороны конфликта - Украина и Россия - имеют совершенно разные представления о его решении.

В чем заключаются главные противоречия в позиции украинской и российской делегаций?

- Президент Зеленский говорил о деоккупации, прекращении войны, необходимости возвращения пленных. Зато Путин продолжал настаивать на прямом диалоге между Киевом и квази-республиками, снимал таким образом с себя и России ответственность за войну на востоке Украины. Это - полное повторение той повестки дня, что была три года назад. На саммите в Берлине переговоры закончились точно так же, как и сейчас. Тогда главной темой было освобождение пленных и определение трех точечных мест для разведения войск. После берлинской встречи мы год ожидали освобождения украинских военнопленных и три года возможности развести войска. Надеюсь, что на этот раз удастся реализовать эти два пункта быстрее. Однако тот факт, что коммюнике фактически дублируется, свидетельствует об отсутствии нормального диалога по принципиальным вопросам. Стороны просто пытаются сделать вид, что проводят реальные конструктивные переговоры. Это понимают все участники саммита.

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Как оцениваете участие Зеленского в саммите? Как он себя проявил?

- Единственной причиной, почему "нормандскую встречу" таки провели, было искреннее желание украинского лидера встретиться с Владимиром Путиным. Наш президент верил, что его предшественник Порошенко просто не хотел или не мог прекратить войну и договориться с Кремлем. Очевидно, после переговоров в Париже Зеленский понял, что у Путина просто нет никакого желания договариваться с любым украинским президентом. Рассматривает его исключительно как потенциального руководителя будущего российского генерал-губернаторства. Тот факт, что Зеленский это осознал и является главным результатом "нормандской встречи".

Как дальше будет действовать Российская Федерация, когда ей не удалось склонить украинского президента в полной капитуляции?

- Давление россиян только усилится. Должны быть готовы к этому. Кремль будет принуждать Зеленского к капитуляции не словами, а действиями. Будет политическая и военная эскалация с участием российской стороны. Так Москва дает понять, если Украина хочет избежать обострения на фронте, ее президент просто должен капитулировать перед Путиным.

Як на позицию Зеленского повлияли акции протеста в Украине? Он говорил, что они мешали ему.

- Зеленский говорил, что эти акции усиливали российскую сторону. Однако это совершенно не логично. Митинги могли бы играть в пользу россиян, если бы люди на Банковой отстаивали те позиции, что выгодные Кремлю. Например, побуждали Зеленского к прямому диалогу с представителями марионеточных администраций так называемых народных республик, требовали покупать напрямую дешевый российский газ и выступали за полное разведение войск по всей линии фронта. Тогда могли бы говорить, что акции усиливают россиян. Те могли бы ссылаться на них и апеллировать как к мнению общества. Зато украинцы, что собрались у Офиса президента, занимали те же позиции, что отстаивал сам президент. Как единомышленники могли ему мешать? Наоборот, они усиливали его позицию.

После "нормандской встречи" акции продолжатся? Какая будет позиция власти, гражданского общества?

- Зеленский должен сделать вывод, что та часть его электората, которая стремится к союзу с Россией и миру любой ценой, больше не является опорой для его президентства. Они голосовали на выборах за коллаборациониста, который отдаст Украину на милость Кремлю, воссоединит их наконец с РФ. Зато Зеленский в Париже показал, что не собирается этого делать. Теперь главной опорой его власти станут его сторонники-патриоты и проукраинские оппозиционеры. Президент должен думать о национальном единстве, объединении со всеми патриотическими силами - с Петром Порошенко, Святославом Вакарчуком и Юлией Тимошенко. Они могут быть оппозицией в экономических или управленческих вопросах. Но являются союзниками в защите национальных интересов. Нам нужно правительство национального единства. Надо прекратить разговоры про старых и новых политиков. Это - искусственное разделение, что ведет страну к капитуляции. Стоит делить на патриотов и коллаборационистов.

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После того, как Зеленский понял, что с Путиным не удастся договориться, изменит свою риторику?

- Будет продолжать говорить о достижении быстрого мира. Главный вопрос заключается в том, как будут себя вести россияне. Будут ли подыгрывать такой позиции украинского лидера, или наоборот - будут исключать ее своей агрессивной политикой.

Стороны договорились встретиться в течение 4 месяцев и обсудить вопросы политики и безопасности. При каких условиях эти переговоры состоятся?

- Второй раунд переговоров может состояться только при одном условии. Если Кремль решит не торопиться с военной эскалацией в Украине. Ограничится только внутриполитической дестабилизацией нашего государства. Если Путин решит, что после этого надо будет еще раз посмотреть на реакцию Зеленского и проверить его готовность к капитуляции, переговоры состоятся. Так Кремль хочет сделать выводы для себя, может ли украинский президент держать удар перед началом открытой военной эскалации. Никаких других объективным предпосылок для "нормандской встречи" нет.

В Париже 9 декабря встретились лидеры Украины, России, Германии и Франции на первой за три года встрече в "нормандском формате".

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин подписали совместное коммюнике после переговоров. Договорились о прекращении огня на Востоке Украины и обмене пленными "всех на всех". Правда речь идет только о пленных, которые удерживают боевики на Донбассе. Эти пункты должны воплотить до конца 2019 года. Кроме того, договорились о разведении сил на трех дополнительных участках. На каких именно - пока неизвестно. По словам Зелинского, он дал указание начальнику Генштаба Руслану Хомчаку подготовить для этого "три простые точки, которые помогут в гуманитарном направлении и которые не опасны". Завершиться разведения имеет до конца марта 2020 года.

В заключительном документе саммита также отметили,что положения "формулы Штайнмайера" следует закрепить в украинском законодательстве. Договорились провести еще одну встречу в течение четырех месяцев. Там должны обсудить вопросы политики и безопасности, в частности проведение местных выборов на Донбассе.

По многим вопросам руководители Украины и России к согласию не пришли - они об этом откровенно заявляли на итоговой совместной пресс-конференции. Не смогли договориться о передаче украинской-российской границы на оккупированных территориях под власть Киева. Путин требовал, что контроль над границей Украины может установиться на следующий день после местных выборов. На это не согласился президент Зеленский.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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