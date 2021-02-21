"Зеленский - мужик, сторонники Петра Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от GAZETA.UA

Gazeta.ua предлагает события уходящей недели в цитатах:
Путин проиграл внутриукраинский фактор "какаяразница" и сейчас имеет все основания "пойти вразнос". Мы все должны понимать, что "ответка" со стороны империи-агрессора "прилетит" в ближайшее время. Государство снова под угрозой непосредственного военного вторжения вооруженных сил Российской Федерации
Так командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош отреагировал на введение санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще нескольких предпринимателей, чью деятельность связывают с пророссийскими террористами на Донбассе.
Поверьте - и дальше будет! Далее будут оффшоры, собственность, все, что украденное с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу. Более того, все депутаты, у которых состояние в 300-400 миллионов, люди добрые, где вы это взяли? Останавливается это все. На следующем заседании СНБО вы увидите больше и интереснее
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал очередные санкции против чиновников, которые незаконно завладели государственной собственностью.
Зеленский оказывается таки мужик. А то говорили нет управы на Медведчука и его жену
Так журналист и политтехнолог Марина Данилюк-Ярмолаева отреагировала на введение санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще нескольких предпринимателей, чью деятельность связывают с пророссийскими террористами на Донбассе.
Мне неизвестно, чем руководствовался Владимир Александрович, вводя санкции против Владимира Владимировича, но то, что сторонники Петра Алексеевича введены в состояние когнитивного диссонанса и не могут понять действительности - неоспоримый факт
Мэр Днипра Борис Филатов отреагировал на введение санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще нескольких предпринимателей, чью деятельность связывают с пророссийскими террористами на Донбассе.
500000 доз вакцин AstraZeneca едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану МЗ.
Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее - долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину
Министр здравоохранения Максим Степанов 21 февраля лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, вакцинируются
Заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 21 февраля в Чернигове. Заметил, что при ограниченном доступе к вакцинам на рынке и, соответственно, невозможности привить всех одновременно правительство разработало "дорожную карту" по вакцинации, которая предоставляет приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур. Детям профилактику коронавируса вообще не будут делать, поскольку ни один из иммунобиологических препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.
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