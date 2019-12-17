Зеленский изучит возможность транзита газа через Южный коридор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор.
Возможности его расширения договорились изучить, об этом сказал глава государства во время официального визита в Азербайджан.
"Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям", - сказал Зеленский.
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Президент Украины отметил, что необходимо использовать уникальный транзитный потенциал Украины и Азербайджана.
Для этого необходимо также развивать инфраструктуру.
Нафтогаз и Газпром не имеют никаких, даже предварительных договоренностей о продолжении транзита газа по территории Украины.
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