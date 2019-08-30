Зеленский хочет лишать нардепов мандата за кнопкодавства и прогулы

Зеленский внес в парламент законопроект о досрочном прекращении полномочий депутатов. Фото: JKL

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Соответствующая инициатива появилась на сайте Верховной Рады в пятницу, 30 августа.

Как отмечается, Зеленский предлагает парламенту прекращать досрочно полномочия депутатов в случаях:

- неличного голосования народного избранника в парламенте при установлении такого факта судом;

- отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии. В таком случае его полномочия прекращает Верховный Суд;

- прекращения гражданства Украины или выезд на постоянное проживание за пределы государства. В таком случае его полномочия прекращает Верховная Рада.

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Депутатам, которые решили сложить полномочия, предлагается самостоятельно объявлять заявление в Раде, а не писать его на имя спикера, как это было раньше. В случае смерти народного избранника его полномочия прекращаются автоматически без решения парламента.

29 августа Верховная Рада 9-го созыва начала свою работу. На первом заседании народные депутаты провели 13 часов. Утвердили руководство парламента, комитеты, назначили правительство, главу СБУ и генпрокурора. Проголосовали в первом чтении за изменения в Конституцию о депутатской неприкосновенности.