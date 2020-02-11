Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться за дела Шеремета

Зеленский предполагает, что правоохранители могут быть неправы в деле Шеремета. Фото: slovoidilo.ua

Президент Владимир Зеленский рад, что правоохранители сдвинули с мертвой точки "дело Шеремета".

Вместе с тем президент напомнил об ответственности следователей за результаты расследования. Об этом Зеленский сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, не жалеет ли он о том, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования, он сказал: "Не жалею. Я и тогда сказал, что есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил "вероятные исполнители", "вероятные убийцы". Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело".

В то же время, по его словам, "если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обоснованно до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум".

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"Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть", - добавил Зеленский.

Досудебное следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили еще на 2 месяца - до апреля 2020-го. Такое решение принял Офис генерального прокурора.