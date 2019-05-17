Зеленский должен выбрать между независимостью страны и собственным рейтингом

Виктор Таран: страна, которая не может защитить себя и быть полноценным игроком, становится политической жертвой. Фото: Точка Зрения

Украина проиграла информационную войну за головы своего населения. Половина украинцев устала от войны настолько, что готова на мир любой ценой. Но в нашем случае это означает поражение.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Виктор Таран.

"Львиная доля тех, кто поддерживает идеи автономии оккупированных территорий, живут в восточном и южном регионах. Именно они первыми попадут под следующую волну российской агрессии, если она будет. Это синдром коллективного самоубийства", - считает эксперт.

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По его мнению, как только мы начнем прямые переговоры с так называемыми ЛНР и ДНР, мир отменит антироссийские санкции.

"Нам всеми силами будут "втюхивать" оккупированные территории обратно и требовать, чтобы мы восстанавливали их за свой счет. Это большое экономическое бремя для государства.

Если пойдем по этому пути, Украина превратится в "серую зону" между ЕС и Россией. Начнется экономическая стагнация, не сможем развиваться. Страна, которая не может защитить себя и быть полноценным игроком, становится политической жертвой.

Избиратели Владимира Зеленского требуют от него переговоров с марионеточными республиками. Если он пойдет на это, - можем потерять государство. Должен выбрать между независимостью страны и собственным рейтингом", - добавляет Виктор Таран.

Большинство украинцев согласны предоставить автономию оккупированным территориям, чтобы решить конфликт. Эту идею поддерживают 40% граждан. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и социологической группы "Рейтинг". 18,5% опрошенных считают, что нужно изолировать эти территории и официально признать, что их невозможно в ближайшее время вернуть. 17% уверены, что восстановление контроля Украины над оккупированными областями возможно только военным путем, а значит, надо продолжать боевые действия.