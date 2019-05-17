Зеленский должен выбрать между независимостью страны и собственным рейтингом

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 5436
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 57119
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 999
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1404
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2223
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 774
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 351
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6400
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7605
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1863
Фото
Все фото
5
13
19
4
4
Украинка рассказала об особенностях жизни в Барселоне
Украинка рассказала об особенностях жизни в Барселоне
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
&quot;Шалом, Украина!&quot;: Как за границей празднуют День вышиванки
"Шалом, Украина!": Как за границей празднуют День вышиванки
Скульптуры &quot;одели&quot; в вышиванки
Скульптуры "одели" в вышиванки
До 30 см воды под ногами - ливень подтопил Ивано-Франковск
До 30 см воды под ногами - ливень подтопил Ивано-Франковск
Видео
Все видео
Затопило 300 домов
Затопило 300 домов
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
По договоренности я должен был руководить ПЦУ на территории Украины - Филарет
По договоренности я должен был руководить ПЦУ на территории Украины - Филарет
Полицейским заменят автоматы Калашникова на небоевое оружие
Полицейским заменят автоматы Калашникова на небоевое оружие
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 360
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 639
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1728
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9468
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
17 мая 2019
Просмотров: 9
Мовчазне коло друзів
Його теж звали Сергієм. Уранці він залазив у наш палісадник і стукав у вікно. Очі ми продирали потім, зустрівшись. Рвали груші, м'яча ганяли на ...
пятница, 17 мая 2019 16:16

Зеленский должен выбрать между независимостью страны и собственным рейтингом

  Комментировать
Зеленский должен выбрать между независимостью страны и собственным рейтингом
Виктор Таран: страна, которая не может защитить себя и быть полноценным игроком, становится политической жертвой. Фото: Точка Зрения

Украина проиграла информационную войну за головы своего населения. Половина украинцев устала от войны настолько, что готова на мир любой ценой. Но в нашем случае это означает поражение.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Виктор Таран.

"Львиная доля тех, кто поддерживает идеи автономии оккупированных территорий, живут в восточном и южном регионах. Именно они первыми попадут под следующую волну российской агрессии, если она будет. Это синдром коллективного самоубийства", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо Зеленского будут править регенты - психолог

По его мнению, как только мы начнем прямые переговоры с так называемыми ЛНР и ДНР, мир отменит антироссийские санкции.

"Нам всеми силами будут "втюхивать" оккупированные территории обратно и требовать, чтобы мы восстанавливали их за свой счет. Это большое экономическое бремя для государства.

Если пойдем по этому пути, Украина превратится в "серую зону" между ЕС и Россией. Начнется экономическая стагнация, не сможем развиваться. Страна, которая не может защитить себя и быть полноценным игроком, становится политической жертвой.

Избиратели Владимира Зеленского требуют от него переговоров с марионеточными республиками. Если он пойдет на это, - можем потерять государство. Должен выбрать между независимостью страны и собственным рейтингом", - добавляет Виктор Таран.

Большинство украинцев согласны предоставить автономию оккупированным территориям, чтобы решить конфликт. Эту идею поддерживают 40% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и социологической группы "Рейтинг".

18,5% опрошенных считают, что нужно изолировать эти территории и официально признать, что их невозможно в ближайшее время вернуть.

17% уверены, что восстановление контроля Украины над оккупированными областями возможно только военным путем, а значит, надо продолжать боевые действия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский должен выбрать между независимостью страны и собственным рейтингом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Утвердили новое украинское правописание

Президент подал в отставку под давлением общественности

Самое читаемое
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 57415
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 57110
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
21
 Просмотров: 31169
Вечеринка у бассейна и стриптиз: как развлекается самая сексуальная бабушка мира
Вечеринка у бассейна и стриптиз: как развлекается самая сексуальная бабушка мира
8
 Просмотров: 27461
На Катю Осадчую набросились хейтеры за выбор вышиванки
На Катю Осадчую набросились хейтеры за выбор вышиванки Просмотров: 18019
Общество
На дорогах Украины станет меньше грузовиков
На дорогах Украины станет меньше грузовиков Просмотров: 1098
Двое иностранцев и киевлянин требовали у похищенного $30 тыс. и автомобиль
Двое иностранцев и киевлянин требовали у похищенного $30 тыс. и автомобиль Просмотров: 423
"Заминировали": самолет экстренно садился в Одессе
"Заминировали": самолет экстренно садился в Одессе Просмотров: 342
Реактивный снаряд разрушил частный дом
Реактивный снаряд разрушил частный дом Просмотров: 621
Первая страна в Азии легализовала однополые браки
Первая страна в Азии легализовала однополые браки Просмотров: 720
Больше всего комментируют
11
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
5
Инаугурации 20 мая: у Зеленского увидели зраду
3
Рада определилась с днем инаугурации Зеленского
2
Назвали "красные линии" для Зеленского
Голосов: 38790
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua