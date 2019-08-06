Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил

Михаил Басараб: Через органы правосудия могут отменять целые реформы, законы. Фото: Информатор

Видим цепную реакцию реванша. Иск Симоненко против Министерства юстиции - очередное звено.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Михаил Басараб.

"До этого было возвращение Портнова, активизация Медведчука, заявления о необходимости пересмотра реформ прошлых пяти лет. Начиная от системы питания в Министерстве обороны, заканчивая сверхважным Законом о языке. Все эти изменения сейчас под угрозой", - считает эксперт.

По его словам, бывшие соратники Януковича и откровенные агенты российской агрессии воспринять победу Зеленского на выборах как окно возможностей.

"Пытаются воспользоваться ним через суды. Они являются полноценным компонентом реванша. Предыдущая власть не смогла реформировать судебную систему, не сделала ее правовой и действенной в рамках закона. Теперь пожинаем плоды. В системе правосудия остаются люди, попавшие туда до 2014-го. Определенный время они выжидали. А сейчас превратились в действенный инструмент в руках тех, кто хочет нивелировать все наши достижения последних лет. Через органы правосудия могут отменять целые реформы, законы. Под угрозу подпадает, например, декоммунизация или реформа охраны здоровья.

Окружной админсуд Киева имеет довольно скандальную репутацию. При сегодняшних обстоятельствах не исключаю, что он может удовлетворить иск Симоненко. К сожалению, это было бы вполне закономерно", - объясняет Басараб.

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Только гражданское общество может стать предохранителем реванша, отмечает политолог.

"Украинцы после выборов не пересмотрели свои основные идеологические позиции. Наше общество стоит на принципах демократического и европейского развития государства. В то же время не возлагаю такой надежды на президента. Но такое быстрое возвращение Украины в прошлое заставит его как-то действовать. Если не начнет препятствовать реваншу, в глазах людей будет так же виновен в нем. Украинцы будут считать Зеленского соратником реваншистов. Будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил", - добавляет эксперт.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску лидера Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко и Компартии против Министерства юстиции Украины. Коммунисты хотят отменить запрет своей партии от 23 июля 2015-го.