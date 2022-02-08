Желающим получить IT-профессию государство вернет 50% стоимости обучения

50% стоимости обучения оплатит государство для абитуриентов, которые выберут ИТ-специальность.
Уже через три года может вырасти количество новых рабочих мест и составлять 150-200 тысяч. Чтобы был выбор на рынке труда, представители Минцифры планируют стимулировать украинскую молодежь получать соответствующие профессии, заявил в интервью ТСН министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Это будут свитчеры — люди, не имеющие ИТ-образования, но желающие работать в этой области и зарабатывать деньги.
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Он подчеркнул, что зарплата специалистов ИТ-сферы начинается от 2 тысяч долларов, здесь заняты 250 тысяч специалистов и чувствуется нехватка кадров. Поэтому задача власти стимулировать и оказать помощь, развивая это направление. Потому что сюда, в украинское ИТ-направление будут привлекаться деньги со всех уголков мира.
14 миллионов украинцев пользуются приложением "Дия". Через неделю будут доступны еще больше сервисов и услуг в приложении. Можно изменить место регистрации и получить уведомление, если кто-то берет кредит на ваше имя.
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