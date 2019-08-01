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четверг, 01 августа 2019 11:08

"Зе - красавчик": президент показал фото с тренировки

2 Комментировать
&quot;Зе - красавчик&quot;: президент показал фото с тренировки
Зеленский показал, как поддерживает форму. Фото: instagram/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский даже при напряженном графике находит время на спорт.

При этом делится фотографиями из спортзала в Instagram.

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"Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро!" - написал президент под снимком.

В комментариях украинцы поддержали политика: "Зе - красавчик", "Вы молодец, господин президент", "Спасибо, что вы у нас есть", - пишут поклонники.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время рабочего визита в Черкассы хотели передать его гипсовый бюст. На бюсте заметен след от "поцелуя".

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Комментарии

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01
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