"Зе - красавчик": президент показал фото с тренировки

Зеленский показал, как поддерживает форму. Фото: instagram/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский даже при напряженном графике находит время на спорт.

При этом делится фотографиями из спортзала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей

"Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро!" - написал президент под снимком.

В комментариях украинцы поддержали политика: "Зе - красавчик", "Вы молодец, господин президент", "Спасибо, что вы у нас есть", - пишут поклонники.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время рабочего визита в Черкассы хотели передать его гипсовый бюст. На бюсте заметен след от "поцелуя".