Ждем отказа от колядок и писанок. В Ивано-Франковске будут праздновать Купала без языческих традиций

В Ивано-Франковске будут праздновать Купала без языческих традиций. Фото: ua.news

В Ивано-Франковске Ивана Купала будут отмечать без купальских традиций.

Организаторы обещают, что гостей будут развлекать коллективы из общины и районов, а также состоится множество мастер-классов для детей и взрослых, передает Фіртка.

"Мы отходим от языческих моментов. Не будет очага, загрязнения озера венками, хотя мастер-классы мы будем проводить разного плана. Будет очень интересно, очень хорошая программа", - отметила Надежда Загурская, директор департамента культуры Ивано-Франковского городского совета.

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"Знаете, это уже даже не вызывает злобы или возмущения. Только антропологический интерес за культурной жизнью, которое Свобода выжимает досуха и ставит на службу УГКЦ. Но в основном антропологический интерес. Ждем отказа от колядок, писанок и публичного осуждения освящения фруктов на Спаса. Вы же будете последовательны? Не правда ли, будете?", - прокомментировал решение горсовета Остап Украинец.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. который решил пригласить священников и освятить место выступления фрик-группы "Хамерман Уничтожает вирусы" полностью не понимает культурный контекст. Критику "Хаммерман" сравнили с деятельностью Поклонской.