Шановні читачі журналу "Країна", страшні події останніх днів перевернули наші життя, змусили здригнутися всю країну і весь світ. Росія розпочала проти нас широкомасштабну загарбницьку війну, порушивши всі міжнародні домовленості.
Українці демонструють небачену єдність і героїзм. Бійці Збройних сил, Національної гвардії добровольці територіальної оборони спільно б'ють ворога на всіх напрямках.
Оскільки в умовах війни друк і доставка паперових видань неможливі, редакція продовжує випуск тижневика "Країна" в електронному вигляді на сайті Gazeta.ua. Проглянути матеріали можна в рубриці "Країна". Pdf-файли видання доступні в розділі "Передплата".
Після війни всім передплатникам журналу буде відправлена паперова версія.
"Країна" з вами! Разом ми переможемо!
У СВІЖОМУ НОМЕРІ "КРАЇНИ"
"Збройні сили врятували Україну і змусили Захід об'єднатися перед російською загрозою"
Валентин БУШАНСЬКИЙ, політолог
"Росія має стати ізгоєм. Путін перетворився на військового злочинця. Його і Лукашенка треба готувати до Гааги"
Сергій БОРЩЕВСЬКИЙ, дипломати
"Почалася історія модерного українства"
Остап ДРОЗДОВ, журналіст
"Місія кожного народу – бути собою. Всяке її перевищення небезпечне для решти світу"
Іван ДЗЮБА, літературний критик, дисидент радянських часів
"Ідеться про 2014 рік, але 2022-го на відбувається те саме"
Марина ЕР ГОРБАЧ, режисерка
"Іде війна за українські серця. Якщо виграємо на культурному фронті, переможемо й збройно"
Тарас КОМПАНІЧЕНКО, музикант
"Міжнародна система безпеки розсипалася"
Сергій ГРАБОВСЬКИЙ, філософ, історик
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"Фронт і тил – це два світи, між якими прірва. Її латають волонтери"
Діана МАКАРОВА, волонтерка
"Коли є план, панічні атаки відступають"
Андрій КОЗІНЧУК, військовий психолог
"Розкажіть дитині про янгола-охоронця. Час і самим у нього повірити"
Світлана РОЙЗ, сімейна психологиня
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Подробиці читайте в "Країні" від 3 березня 2022 року. Друковану версію можете придбати в точках продажу преси або передплатити (передплатний індекс - 37278). Ваші враження про журнал надсилайте на адресу: [email protected] або пишіть на сторінці журналу в соціальних мережах http://www.facebook.com/kraina.journal.
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