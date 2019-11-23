Зажги свечу: украинцев призывают почтить память жертв Голодомора

Украинский призывают присоединиться к акции "Зажги свечу памяти!". Фото: kurs.if.ua

Украинцев призывают сегодня, 23 ноября, в 16:00 зажечь свечу памяти.

В память о жертвах Голодомора, украинцы дома и по всему миру должны зажечь свечи у себя на окнах или у мемориалов. Об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.

Ко дню памяти жертв Голодомора с участием Института было подготовлено несколько социальных роликов.

"Важно поддерживать традицию памяти и поэтому основная задача этого ролика - показать модель поведения, как каждый может присоединиться к чествованию памяти жертв Голодомора. Мы хотим, чтобы люди подумали: "О, кстати, а мы ведь тоже так можем делать", - подчеркнул автор идеи и сценарист видеоработы "Где бы ты ни был" Емельян Ощудляк.

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23 ноября в Украине чтят память 7 млн ​​жертв Голодомора 1932-1933 годов. Голодомор был устроен советской властью. С его помощью Иосиф Сталин хотел подавить свободолюбие украинского народа.