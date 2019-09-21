Завтра в Украине потеплеет

В Украину ненадолго вернется тепло. Фото: Вчасно

22 сентября погоду в Украине будет определять прохладная, преимущественно сухая воздушная масса, лишь на севере и востоке страны более влажный воздух

Ночью в северных, Харьковской и Полтавской, днем в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков, , сообщил Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в Луганской области и в Карпатах заморозки 0-3°; днем 15-20° тепла, на Закарпатье и в южной части до 23°, в восточных областях 12-17°.

В Киеве ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 7-9°, днем 17-19°.

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Конец осени будет холодным. В 15-х числах октября похолодает. В конце месяца температура спадет до + 7 ... 10°C. В ноябре ударят морозы, выпадет первый снег.