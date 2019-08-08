Завтра Украину накроют мощные грозовые дожди

В Украине продолжаются грозы. Фото: Укринформ

В пятницу, 9 августа, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, а температура воздуха поднимется до +32.

"9 августа ночью в центральных областях, на севере Левобережья и Одесской области, днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза", – сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 24-29°, в южной части местами 30-32°.

В Киеве 9 августа днем прогнозируют небольшой дождь, однако в целом значительные осадки не ожидаются. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

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Напомним, 8 августа в Киеве произошел мощный ураган.