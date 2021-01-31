Завтра стартует регистрация на пробное ВНО

Регистрация на основную сессию ВНО начинается 1 февраля. Фото: Facebook

В понедельник, 1 февраля начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания.

Она продлится до 5 марта. Об этом сообщает пресс служба Министерства образования и науки.

К 30 апреля 2021 зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

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Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

- 1 мая - химия;

- 24 мая - испанский, немецкий, французский языки;

- 25 мая - английский язык;

- 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта);

- 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;

- 4 июня - история Украины;

- 7 июня - физика;

-10 июня - биология;

- 15 июня - география.

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Дополнительный период регистрации на ВНО продлится с 6 по 18 мая. Дополнительная сессия ВНО для отдельных категорий участников состоится с 29 июня по 16 июля.

Объявление результатов по химии состоится до 4 июня, по иностранным языкам до 18 июня, по математике и физике до 22 июня, по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины и биологии - до 25 июня, по географии - до 30 июня.

Результаты дополнительной сессии ВНО объявят до 23 июля.

Участие в основной сессии ВНО бесплатно. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем из 5-ти учебным предметам.