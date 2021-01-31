Завтра стартует регистрация на пробное ВНО

В понедельник, 1 февраля начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания.
Она продлится до 5 марта. Об этом сообщает пресс служба Министерства образования и науки.
К 30 апреля 2021 зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
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Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:
- 1 мая - химия;
- 24 мая - испанский, немецкий, французский языки;
- 25 мая - английский язык;
- 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта);
- 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;
- 4 июня - история Украины;
- 7 июня - физика;
-10 июня - биология;
- 15 июня - география.
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Дополнительный период регистрации на ВНО продлится с 6 по 18 мая. Дополнительная сессия ВНО для отдельных категорий участников состоится с 29 июня по 16 июля.
Объявление результатов по химии состоится до 4 июня, по иностранным языкам до 18 июня, по математике и физике до 22 июня, по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины и биологии - до 25 июня, по географии - до 30 июня.
Результаты дополнительной сессии ВНО объявят до 23 июля.
Участие в основной сессии ВНО бесплатно. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем из 5-ти учебным предметам.
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