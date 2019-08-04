Заваленые опоры, 40 обесточенных городов і сел - какие последствия непогоды в Украине

40 населенных пунктов Украины в течение ночи на 4 августа обесточены. Такие последствия дождей, гроз и сильных порывов ветра, сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Пострадавшие города и села находятся в Одесской и Кировоградской областях. Проблемы обычно из-за повреждения электроопор, разрывов и замыкания проводов, поваленных деревьев на линии электропередач. В Одесской области обесточен 25 населенных пункта, в Кировоградской области - 15.

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В городах уже работают бригады по восстановлению электроснабжения.

В течение 3 августа в результате прохождения интенсивных осадков и накопления большого количества дождевой воды в отдельных низменных участках местности возникали случаи подтоплений домохозяйств и подвалов в Арцизском, Овидиопольском районах и в Одессе.