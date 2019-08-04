Защитники неба: в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ

4 августа в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ. Фото: Радио Свобода

В воскресенье, 4 августа, в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ.

Воздушные силы Украины были созданы вскоре после обретения страной независимости. После развала СССР Украина унаследовала одну из крупнейших в Европе авиационных группировок с современными летательными аппаратами. На ее базе 17 марта 1992 были основаны Воздушные силы ВСУ. Об этом сообщает Obozrevatel.

27 июня 2007 указом президента было установлено ежегодно в первое воскресенье августа отмечать День Воздушных сил. Это сделали, чтобы подчеркнуть важную роль ВВС в обороноспособности государства.

После начала войны с Россией Воздушные силы во взаимодействии с другими видами ВСУ обеспечивают сдерживание вооруженных нападений с воздуха, прикрытие важных объектов государства, группировок своих войск от ударов средств воздушного нападения и поражения войск и объектов противника.

Сейчас боевая авиация не применяется в операции Объединенных сил, это запрещают Минские договоренности. Однако, экипажи самолетов МиГ-29 и Су-27 ежесуточно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне государства. Также транспортная авиация выполняет ряд задач по перевозке личного состава и военного имущества.

В День Воздушных сил ВСУ ряд украинских чиновников поздравили пилотов.

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"Это праздник мужественных людей, которые днем ​​и ночью охраняют воздушное пространство Отечества, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, искусно и оперативно перебрасывают воздухом на дальние расстояния военнослужащих, вооружения и технику", - отметил в своем поздравлении президент Зеленский.

"Украинское небо под надежной защитой именно благодаря нашим воздушным асам. В прошлом году на военном параде украинцы были поражены мастерством наших пилотов и мощностью Воздушных Сил Украины. Так держать, ребята! Легких крыльев и чистого неба, воины!", - подчеркнул пятый президент Петр Порошенко.

"Поздравляю украинских военных авиаторов с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Этот вид войск - настоящая элита армии. Украинские летчики - признанные мастера. И в бою, и на мировых авиафорумах. Горжусь этим и благодарю за защиту украинского неба", - присоединился к поздравлениям премьер Владимир Гройсман.

Впервые в истории Украины национальная сборная по самолетному спорту завоевала "золото" на Чемпионате мира по высшему пилотажу. Национальную сборную на соревнованиях представляли пилоты Игорь Чернов, Тимур Фаткулин и Дмитрий Погребицкий на самолете Extra EA330 XL.