Жары не будет почти две недели. Свежий прогноз

 
Ексклюзивы
1/5
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 702
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 423
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 594
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 342
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1368
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 477
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1314
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 657
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3069
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
11
21
13
7
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Националисты устроили акцию протеста у здания телеканала NewsOne
Националисты устроили акцию протеста у здания телеканала NewsOne
Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе
Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе
Видео
Все видео
В Сибири горит 600 га леса
В Сибири горит 600 га леса
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
Рассказали, когда в Украине похолодание отступит
Рассказали, когда в Украине похолодание отступит
Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 477
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2196
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 675
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1836
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1908
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1044
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
среда, 10 июля 2019 14:08

Жары не будет почти две недели. Свежий прогноз

  Комментировать
Жары не будет почти две недели. Свежий прогноз
Холодная воздушная масса в Украине доминуватиме.Фото: i.vikka.ua

В Украине продолжаются холодные летние дни.

Прошлой ночью в Карпатах было + 5 + 8 градусов и это красноречивый показатель - написала синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Холодная воздушная масса в Украине будет доминировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дожди и грозы: где в Украине испортится погода

Ближайшей ночью температура воздуха составит + 8 + 14 градусов, в Карпатах местами 5-7 градусов тепла, днем ​​в большинстве областей ожидается + 18 + 24 градуса, на Западе иногда даже + 15 + 17 градусов.

Дожди периодически будут идти почти повсеместно, разве что в центральной части и на юге будут вялими или с солнечными прояснениями.

В Киеве 11 июля ожидается погода свежая и влагая - периодический дождь, ночью 10 + 12 градусов, днем ​​+20 + 22 градуса.

По предварительним прогнозам, тепло может вернуться 20-22 июля.

То есть на следующие выходные можно ожидать повышения температуры воздуха до + 26 + 29, в южной части Украины до +28 + 32 градусов.

Оттуда жара и пойдет на Западную и Южную Европу, одновременно подишит и на Восточную, на нас.

На Закарпатье большой торнадо повредил жилые дома. Непогода бушевала 7 июля, в селе Сюрте под Ужгородом. Кадры стихии, сделанные на видеорегистратор, опубликовал в сети местный житель Анатолий Голян.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жары не будет почти две недели. Свежий прогноз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

Поляки применили новую тактику битвы

Украинского инженера осудили на 8 лет

Закончилась крупнейшая битва освободительной войны

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 42070
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 38742
Как менялась мода на &quot;идеальное женское тело&quot; за последние 100 лет
Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
17
 Просмотров: 17082
&quot;Не в партию вступил&quot; - Притула поделился снимками из больницы после операции
"Не в партию вступил" - Притула поделился снимками из больницы после операции
3
 Просмотров: 15104
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 1 Просмотров: 14482
Общество
ГПУ вызвала генпродюсера NewsOne на допрос
ГПУ вызвала генпродюсера NewsOne на допрос Просмотров: 612
Штормовое предупреждение - синоптики рассказали, на что обратить внимание
Штормовое предупреждение - синоптики рассказали, на что обратить внимание
 Просмотров: 18
Разведка посчитала российские боеприпасы на Донбассе за июнь
Разведка посчитала российские боеприпасы на Донбассе за июнь 1 Просмотров: 477
Почему Зеленский вернул Бессмертного в ТКГ
Почему Зеленский вернул Бессмертного в ТКГ
 Просмотров: 1152
Назвали автора телемоста между NewsOne и "Россия 24"
Назвали автора телемоста между NewsOne и "Россия 24" Просмотров: 694
Больше всего комментируют
13
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
10
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
6
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
5
За предвыборную агитацию заплатят украинцы
4
Зеленский озвучил свою позицию относительно русского языка в Донецке
Голосов: 41349
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua