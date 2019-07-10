Жары не будет почти две недели. Свежий прогноз

Холодная воздушная масса в Украине доминуватиме.Фото: i.vikka.ua

В Украине продолжаются холодные летние дни.

Прошлой ночью в Карпатах было + 5 + 8 градусов и это красноречивый показатель - написала синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Холодная воздушная масса в Украине будет доминировать.

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Ближайшей ночью температура воздуха составит + 8 + 14 градусов, в Карпатах местами 5-7 градусов тепла, днем ​​в большинстве областей ожидается + 18 + 24 градуса, на Западе иногда даже + 15 + 17 градусов.

Дожди периодически будут идти почти повсеместно, разве что в центральной части и на юге будут вялими или с солнечными прояснениями.

В Киеве 11 июля ожидается погода свежая и влагая - периодический дождь, ночью 10 + 12 градусов, днем ​​+20 + 22 градуса.

По предварительним прогнозам, тепло может вернуться 20-22 июля.

То есть на следующие выходные можно ожидать повышения температуры воздуха до + 26 + 29, в южной части Украины до +28 + 32 градусов.

Оттуда жара и пойдет на Западную и Южную Европу, одновременно подишит и на Восточную, на нас.

На Закарпатье большой торнадо повредил жилые дома. Непогода бушевала 7 июля, в селе Сюрте под Ужгородом. Кадры стихии, сделанные на видеорегистратор, опубликовал в сети местный житель Анатолий Голян.