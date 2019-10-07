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понедельник, 07 октября 2019 01:56

Заработался: Богдан полетел в Турцию

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Глава Офиса президента Андрей Богдан вместе с друзьями поехал в Турцию.

С ним была его подруга, а также друг-бизнесмен - основатель компании SAGA Development Андрей Ваврыш - со своей спутницей. Соответствующее фото опубликовала в Facebook журналистка Соня Кошкина.

Автор: Левий берег
  Андрея Богдана сфотографировали в аэропорту Анкары
Андрея Богдана сфотографировали в аэропорту Анкары

Фотография была сделана еще в четверг, а из Анкары друзья направились в Каппадокию. Там Богдан и Ваврыш летали на воздушных шарах вместе со своими дамами.

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Андрей Богдан в конце августа летал на три дня в элитный французский курорт Сен-Тропе - на свадьбу 32-летнего юриста Андрея Довбенко, которого СМИ называли "смотрящим" за Минюстом во времена Порошенко.

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