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четверг, 20 июня 2019 08:05

Жара продолжится: синоптик рассказала, где ждать прохлады

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Жара продолжится: синоптик рассказала, где ждать прохлады
Синоптики не обещают ослабление жары в ближайшее время. ФОТО: GoGetNews

20 июня на всей территории Украины синоптики прогнозируют жару.

"20 июня в Украине жара будет продолжаться. Особенно пострадают от нее восточные области и южная часть ", - пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Именно в этих местах ожидают + 33 + 35 градусов.

На остальной территории Украины - + 29 + 33 градуса. Дожди с грозами обещают на Западе, Севере и в Одесской области.

В Киеве 20-го июня ожидается жара + 30 + 32 градуса, есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

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"Жара такая - не шутки, поэтому не увлекайтесь пребыванием продолжительным на солнце, меньше двигайтесь, отдыхайте, пейте водичку, в транспорте лучше постоять, чем сидеть на солнечной стороне, отложите плановые работы на открытом воздухе на потом, защищайтесь светлой натуральной одеждой", - советует Наталья Диденко.

Уже с 25-26 июня постепенно жара ослабеет в большинстве областей Украины.

Украина находится в зоне влияния антициклона, когда тотальные существенные осадки маловероятны. Однако местами могут ожидаться мощные ливни с грозой и градом.

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Дата
20
июня

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