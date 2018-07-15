Жара отменяется и преждевременны заморозки: синоптик сделала прогноз на лето и осень

Погода до конца лета не будет экстремально жаркой. Осенью достаточно рано придут заморозки. Фото - ТСН

Погода до конца лета не будет экстремально жаркой - в отдельные дни будет около 30 градусов, а в среднем + 25-28 тепла.



А вот осенью довольно рано придут заморозки. Об этом рассказала доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова, передает "Укринформ". По ее словам, существенное изменение погоды в Украину придет в конце июля.

"В июле катастрофических условий я не вижу по расчету моей модели долгосрочного прогнозирования. В середине месяца температура должна повыситься, и будет сухо. Осадки в течение месяца будут чаще в отдельные дни, чем в предыдущих месяцах. В начале третьей декады в восточных областях возможны ливневые осадки . На остальной территории следует ожидать осадки ближе к концу месяца, они будут связаны с похолоданием, но не сильным. в конце июля будет изменение погодных условий ", - рассказала Мартазинова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 способов легко пережить резкие перепады температуры

В то же время она отметила, что 40-градусной жары до конца лета не прогнозируется, а максимум + 25-28 градусов, в отдельные дни около 30 градусов. Эксперт прогнозирует комфортную погоду в этом месяце, а вот в августе будет меньше дождей.

В то же время осень обещает быть не очень приятной - серьезное похолодание может прийти в Украину достаточно рано, пояснила Мартазинова.

"Сентябрь будет очень сухим и неустойчивым, а октябрь - холодным, особенно со второй половины месяца. Во второй половине октября могут быть уже заморозки, это однозначно", - подчеркнула она.

На юге Украины из-за резкого перепада температур учащаться смерчи. Об этом рассказала доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. В последние годы в Украине все чаще встречаются температурные рекорды, когда температура держится в течение недели-двух.