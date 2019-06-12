Жара не унимается: синоптик рассказала, где вжарит сильней всего

12 июня в Украине дневная температура воздуха составит + 30 + 35 градусов. Синоптик советует двигаться по улице медленно, употреблять больше прохладительных напитков. Фото - Укринформ

12 июня в Украине дневная температура воздуха составит +30 +35 градусов. В западных областях +29 +32 градуса.

Ночь будет несколько прохладнее - +17 +23, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Жара в Украине хорошо себя чувствует. В отличие от некоторых из нас. Отдельные дожди с грозами возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. Правда, их масштаб и распространение уменьшаются, жара испаряет влагу, поэтому дожди вероятны у этих частях, однако такие себе - кое-где. В восточных областях, южной части и в большинстве Центра - сухо, ясно, жарко, пожарная опасность", - рассказала синоптик.

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В Киеве в среду будет жара, +30 +33 градуса, существенные осадки маловероятны. Будет доминировать сухой воздух.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, жара в июне будет недолгой. Сильные ливни принесут с собой незначительное похолодание, а столбики термометров опустятся до +21 ... + 24 градусов. Такая погода продержится до конца месяца, а 28-29 июня местами возможны легкие летние дожди.