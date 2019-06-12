Жара не унимается: синоптик рассказала, где пригреет сильней всего

 
Ексклюзивы
1/5
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 3258
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 477
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 1584
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 549
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2421
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4878
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 432
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1935
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4627
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43599
Фото
Все фото
20
6
9
8
5
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Почти 2 тыс. голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве
Почти 2 тыс. голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве
Что носить этим летом, чтобы быть в тренде
Что носить этим летом, чтобы быть в тренде
Под ГПУ устроили митинг
Под ГПУ устроили митинг
Видео
Все видео
Тимошенко показала пополнение в семье
Тимошенко показала пополнение в семье
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
В Бердичеве выпал снег
В Бердичеве выпал снег
Показали видео с слоновьих "похорон"
Показали видео с слоновьих "похорон"
Шахтеры вышли на акцию протеста
Шахтеры вышли на акцию протеста
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2871
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5049
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 558
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 1170
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
среда, 12 июня 2019 07:33

Жара не унимается: синоптик рассказала, где пригреет сильней всего

  Комментировать
Жара не унимается: синоптик рассказала, где пригреет сильней всего
12 июня в Украине дневная температура воздуха составит + 30 + 35 градусов. Синоптик советует двигаться по улице медленно, употреблять больше прохладительных напитков. Фото - Укринформ

12 июня в Украине дневная температура воздуха составит +30 +35 градусов. В западных областях +29 +32 градуса.

Ночь будет несколько прохладнее - +17 +23, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Жара в Украине хорошо себя чувствует. В отличие от некоторых из нас. Отдельные дожди с грозами возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. Правда, их масштаб и распространение уменьшаются, жара испаряет влагу, поэтому дожди вероятны у этих частях, однако такие себе - кое-где. В восточных областях, южной части и в большинстве Центра - сухо, ясно, жарко, пожарная опасность", - рассказала синоптик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Бердичеве выпал снег

В Киеве в среду будет жара, +30 +33 градуса, существенные осадки маловероятны. Будет доминировать сухой воздух.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, жара в июне будет недолгой. Сильные ливни принесут с собой незначительное похолодание, а столбики термометров опустятся до +21 ... + 24 градусов. Такая погода продержится до конца месяца, а 28-29 июня местами возможны легкие летние дожди.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жара не унимается: синоптик рассказала, где пригреет сильней всего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июня

Каменный снаряд расколол пополам шлем Орлеанской Девы

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 75377
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 47739
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 Просмотров: 40240
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 27091
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 26868
Общество
Назвали причину роста цен на электроэнергию
Назвали причину роста цен на электроэнергию Просмотров: 36
Тимошенко показала пополнение в семье
Тимошенко показала пополнение в семье
 3 Просмотров: 2205
Назвали самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Назвали самых высокооплачиваемых спортсменов мира Просмотров: 261
Астролог рассказал, чего стоит остерегаться 12 июня
Астролог рассказал, чего стоит остерегаться 12 июня
 Просмотров: 990
Украина получила боеприпасы от Литвы
Украина получила боеприпасы от Литвы Просмотров: 720
Больше всего комментируют
38
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
35
Партии показали первые десятки своих списков
33
Приходько идет на выборы
30
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
27
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
Голосов: 39819
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua