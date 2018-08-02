Жара или дождь: какой прогноз синоптиков

В Украине 2 августа будет жарко, осадки ожидают лишь в западных областях. На юге температура немного спадет - до +31, на остальной территории Украины - в пределах +28.

"В Киеве 2 августа будет сухо и жарко, днем около +28…+29 градусов. Сухую погоду нам организует антициклон со странным именем Ingolf. В ближайшие дни лето разгуляется на полную губу, будет солнечно и жарко. Снижение температуры воздуха на несколько градусов ожидается 6-7 августа", - пишет Наталья Диденко в Facebook. Также добавила, что август будет похож на июль за температурой.

Автор: Укргидрометцентр 2 августа будет жарко, осадки ожидают лишь в западных областях

В пятницу, 3 августа, дожди снова будут заливать запад, осадки охватят также северные области. В столицу вернутся дожди. Однако температура не изменится.

Автор: Укргидрометцентр 3 августа дожди снова будут заливать запад, осадки охватят также северные области

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В субботу, 4 августа, на западную и северную часть страны, придут дожди, а с ними и возможно снижение температуры на 1-2 градуса. На остальной территории - такая же жара до +28…+31 градусов.

Автор: Укргидрометцентр 4 августа на западную и северную часть страны, придут дожди

1 августа отмечали день памяти святой Макриды-Мокрины Кападокийской, которая известна также как сестра Василия Великого. Она жила в IV веке. В народе Макриду часто называли Мокриной, поскольку ее память чтили 1 августа - день, в который судили о предстоящей осени. И часто именно в этот день шли дожди или становилось прохладно. Если день выдавался погожим и ясным, то женщины обычно проводили специальные обряды, чтобы призвать дождь.