Запреты и предрассудки сегодня: празднуют Михайлово чудо

Сегодня православные чествуют святого архангела Михаила. Фото: pravslovo.ru

19 сентября православные чествуют святого архангела Михаила.

Святой архангел Михаил главный ангел не только в христианстве, но и в иудаизме и исламе, - пишет unian.ua.

Считается, что именно он сбросил дьявола в ад. Поэтому в день Михайлового чуда есть правила, которых следует придерживаться, чтобы не навлечь беду.

Сегодня нельзя лгать, работать, выбрасывать остатки пищи и мыть волосы. Можно "весь ум смыть".

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В этот день надо максимально помогать людям и мириться с тем, с кем в ссоре. Тогда можно просить у Михаила выполнить желание.

Верили, что если в этот день на деревьях иней, то зима будет очень снежной. Если листья еще зеленые, то зима придет рано. Если облака синие, то погода изменится к лучшему.

В этот день тепло и солнечно - осень будет долгой и теплой.

10 января в Киеве умер бывший главный художник столицы Георгий Куровский. Он был одним из авторов скульптуры архангела Михаила, установленной на Майдане Незалежности.