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вторник, 30 ноября 2021 22:32

Запрет на путешествия не остановит распространение Covid-19 - ВОЗ

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Запрет на путешествия не остановит распространение Covid-19 - ВОЗ
В ВОЗ прокомментировали влияние туристов на пандемию. Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения не видит пользы от полного запрета путешествий в мире.

Это никоим образом не остановит распространение вируса, но усложнит для всех жизнь, сообщает пресс-служба ВОЗ.

Странам следует применять в отношении путешествий правила, которые основаны на оценке риска и подтвержденной информации и придерживаться международно медико-санитарных правил..

"Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения коронавируса, но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования", - отмечает организация.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поддерживает изоляцию стран Южной Африки. Также он не согласен с ограничениями на поездки из-за штамма Omicron, ведь народ Африки "не может быть обвинен в безнравственно низком уровне доступных вакцинаций и не должен подвергаться наказанию за обмен информацией о здоровье с миром".

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