Заплатить за газ онлайн – оплата газа через интернет в Украине

Оплата коммунальных платежей в удаленном формате – отличный способ сделать свой быт удобнее. Фото: Platezhy.com

Практически у каждого из нас есть выход в интернет – либо на стационарном устройстве, либо на телефоне, планшете. Пользуясь всеми возможностями Глобальной Сети, можно не просто убивать время, но и делать свой быт удобнее. Оплата коммунальных платежей в удаленном формате – отличный тому пример.

Для этого понадобится всего пара минут времени и сервис-посредник, который проведет платеж. Например, mobi-dengi.com. Он ориентирован на работу с мобильными телефонами – со счета телефона через сервис можно перевести деньги практически куда угодно. В том числе на счета коммунальных служб. Работает сервис со всеми популярными операторами сотовой связи.

Почему это удобнее?

Во-первых, не нужно никуда идти. "Традиционный" метод оплаты коммунальных услуг невозможен без похода в банк, на почту или, в крайнем случае, к терминалу. Онлайн оплата гораздо удобнее. Только представьте, сколько времени вы сэкономите – речь идет о часах.

Во-вторых, это выгоднее. Многие финансовые организации, которые проводят платежи, берут небольшую, но комиссию. Однако уже упомянутый сервис не берет комиссию.

Нет очередей. Даже если вы готовы потратить время на поход в банк, вам нужно учитывать еще и наличие очередей. Учитывая, что кассы в банках работают не очень быстро, закрываются на перерывы и "обеды", вы можете просидеть в очередях и час, и два. Нередко для этого приходится выделять целый день.

Вам не нужно будет жертвовать работой, отдыхом, оставлять без присмотра детей или домашних животных. Онлайн оплата за газ, свет, воду сбережет вам кучу нервов.

Оплата за газ

Оплата за газ подразумевает перечисление денежных средств с вашего телефона, банковской карты или из электронного кошелька на счет поставщика газа. Для этого нужно заполнить форму, в которой указаны необходимые для проведения платежа графы. Ничего сложного или непонятного.

Оплата электроэнергии

Оплата электроэнергии проводится по аналогичной схеме – вы заполняете небольшую форму с указанием платежных данных, своего адреса и номера счета, информации о ведомственной организации, которая поставляет вам услуги.

Аналогичная ситуация с квартплатой или оплатой за воду – все сводится к заполнению простой анкеты и двум-трем кликам мышью.

Подробнее узнать об условиях оплаты, возможностях сервиса, а также оплатить коммунальные услуги вы можете на официальном сайте платежной системы, указанной в первой части статьи.