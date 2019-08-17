Заместителя мэра Житомира подозревают в халатности, что привело к убыткам в 800 тысяч

Одно из предприятий, что продавало медицинское оборудование по завышенным ценам, незаконно завладело средствами выделенной субвенции на сумму около 800 тыс. грн. Фото: Радио Свобода

В Житомире заместителя городского головы подозревают в служебной халатности, повлекшей ущерб в размере 800 тыс. грн при закупке медицинского оборудования.

В прокуратуре Житомирской области, в отношении женщины продолжается расследование уголовного производства по фактам служебной халатности, пишет УНИАН.

В момент совершения преступления чиновник занимала должность руководителя управления здравоохранения Житомирского городского совета.

Тогда в 2017 году тендерный комитет под ее председательством определил победителей конкурса по закупке за бюджетные средства диагностического оборудования для трех больниц Житомира на сумму почти 5,2 млн. грн.

Тогда чиновница и ее подчиненные не проконтролировали экономность использования бюджетных средств. Это дало возможность одному из предприятий, которое продавало оборудование по завышенным ценам, незаконно завладеть средствами выделенной субвенции на сумму около 800 тыс. грн. Сейчас обе стороны сделки подозреваются в совершении противоправных действий, что принесли убытки в особо крупных размерах. Досудебное расследование продолжается.

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16 августа заместителю мэра сообщили о подозрении.