Заместителя Филатова отпустили сразу после суда

Заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко суд выпустил под залог в 600 тыс. гривен.

Деньги внесли сразу после избрания меры пресечения, сообщает ТСН.

Поэтому в СИЗО Лысенко не попал.

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В сентябре прокуратура Днепропетровской области сообщила, что по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (29,5 млн грн), Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск.

Впоследствии в горсовете отметили, что Лысенко находится в плановом отпуске.

9 октября Лысенко и еще двум чиновникам мэрии сообщили о подозрении в растрате более 16,8 млн грн бюджетных средств на паспортизации улиц.