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суббота, 26 октября 2019 15:41

Заместителя Филатова арестовали: подробности

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Заместителя Филатова арестовали: подробности
Лысенка подозревают в присвоении 29,5 млн грн при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре. Фото: Цензор. НЕТ

Заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко взяли под стражу с возможностью внесения залога 600 тыс. грн.

Меру пресечения избрал Дзержинский районный суд Кривого Рога, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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"По версии следствия, указанное лицо вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 миллионов гривен бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре", - говорится в сообщении.

13 сентября в мэрии Днепра произошли обыски. Заместителю городского головы Днепра Михаилу Лысенко заочно вручили подозрение о совершении уголовного преступления по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Его подозревают в хищении денег на ремонт Нового моста. Позже в горсовете отметили, что Лысенко находится в плановом отпуске. 9 октября ему и еще двум чиновникам мэрии сообщили о подозрении в растрате более 16,8 млн грн бюджетных средств на паспортизации улиц. Задержать Лысенка удалось в аэропорту Харькова. Он прибыл рейсом из Стамбула. Во время проверки документов пограничники обнаружили, что Лысенко находится в розыске.

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