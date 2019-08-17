Заместитель председателя Нацполиции ушел в отставку

Константин Бушуев работал в органах Министерства внутренних дел с 1995-м. Заместителем председателя Нацполиции был последние 4 года. Фото: Facebook

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев ушел в отставку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины - это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить", - написал Константин Бушуев.

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"Верю, что философия, заложенная в 2015 году доме Деканоидзе в процессе построения новой полиции, все же найдет отражение в подходах нацполу. Полиция - это сервисная служба для общества, и никак иначе", - добавил он.

Константин Бушуев начал работать в органах внутренних дел с 1995 года. Впоследствии окончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины и Национальную академию внутренних дел Украины. В 2015-м участвовал в проведении антитеррористической операции на востоке Украины в составе сводных сил Министерства внутренних дел Украины. В декабре того же года его назначили заместителем председателя Национальной полиции Украины.