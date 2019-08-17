Заместитель председателя Нацполиции ушел в отставку

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев ушел в отставку.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины - это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить", - написал Константин Бушуев.
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"Верю, что философия, заложенная в 2015 году доме Деканоидзе в процессе построения новой полиции, все же найдет отражение в подходах нацполу. Полиция - это сервисная служба для общества, и никак иначе", - добавил он.
Константин Бушуев начал работать в органах внутренних дел с 1995 года. Впоследствии окончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины и Национальную академию внутренних дел Украины.
В 2015-м участвовал в проведении антитеррористической операции на востоке Украины в составе сводных сил Министерства внутренних дел Украины. В декабре того же года его назначили заместителем председателя Национальной полиции Украины.
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