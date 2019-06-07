"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия все равно освободит украинских моряков

Сергей Алексашенко: Россия заинтересована, чтобы морское право работало.

Россия может говорить, что не признает решение международного трибунала ООН, но она все равно отпустит украинских моряков.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит российский экономист Сергей Алексашенко.

"По поводу Arctic Sunrise было аналогичное решение трибунала (корабль международной экологической организации Greenpeace в 2013 году протестовал у нефтяной платформы "Газпрома" в Арктике; россияне захватили судно, команду арестовали. - Gazeta.ua). РФ его так же не признала. Зато фактически быстро выполнила. В течение месяца всех задержанных освободили. А через несколько месяцев Москва тихо выплатила компенсацию", - рассказывает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно

Невыполнение решений трибунала ООН по морскому праву грозит РФ большими неприятностями, отмечает он.

"Россия заинтересована, чтобы оно работало. В случае конфликтов в международных водах любое российское судно может быть задержано вместе с моряками, арестовано. Москва не сможет защищать свои интересы.

Возможно, украинских моряков освободят под подписку о невыезде, а затем закроют глаза, когда те уедут. Так или иначе Москва отпустит их", - добавляет экономист.

Полное интервью с Сергеем Алексашенко читайте в журнале "Країна" от 13 мая.